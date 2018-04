Giuseppe Dainotti, 25 anni, è stato colpito all'addome da un colpo di pistola che forse è partito accidentalmente. Un colpo fatale per il giovane di Librino che è stato trovato senza vita, con il volto ancora travisato e senza documenti, questa mattina intorno alle 7, vicino alla recinzione del parcheggio dell'autolavaggio ubicato sulla SS 284 ad Adrano.La tesi "del fuoco amico" è comunque solo una delle piste su cui stanno lavorando gli inquirenti coordinati dal pm Martina Bonfiglio e dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. Non si esclude infatti che possa esserci stato un conflitto a fuoco. Le telecamere di videosorveglianza dell'autolavaggio potrebbero dare ulteriori elementi all'inchiesta.Intorno alle 9 è arrivato il medico legale Giuseppe Ragazzi che ha svolto la prima ispezione cadaverica. Ma sarà l'autopsia, che sarà eseguita all'obitorio del Vittorio Emanuele, a dare precise indicazioni agli investigatori. Così come la perizia balistica disposta dalla Procura.