"La mia non è una scelta improvvisa – dichiara Orazio Grasso - ma il naturale sbocco di un percorso di impegno al servizio degli abitanti del quartiere e del territorio. Mi colloco all’interno di un’opposizione costruttiva, qual è il gruppo di Forza Italia, riconoscendone i valori e i programmi per il bene della Municipalità".di Forza Italia e candidato sindaco della coalizione di centrodestra: "La crescita e il radicamento territoriale di Forza Italia a Catania continuano, come è dimostrato dal risultato delle ultime politiche che ha visto il nostro partito attestarsi a un ottimo 22%. La nostra priorità è ora quella di costruire a Catania una sempre più credibile proposta di governo, alternativa ai disastri del centrosinistra e alla vuota protesta dei pentastellati.".vicecoordinatore Luca Sangiorgio "l’adesione di Grasso nel nostro gruppo politico rappresenta un'ulteriore iniezione di capacità ed esperienza per una squadra, quella dei consiglieri azzurri nelle Municipalità, che da tempo sta lavorando caparbiamente nell’interesse dei catanesi.”.