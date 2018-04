Giuseppe Gennuso, 64 anni, è finito ai domiciliari. Il deputato regionale è indagato insieme a due presunti affiliati di una cosca mafiosa di Avola. Arresti domiciliari anche per Massimo Rubino, ritenuto il procacciatore di voti per conto del clan siracusano a favore di Gennuso alle ultime elezioni regionali. In carcere, Francesco Giamblanco, genero del boss di Avola Michele Crapula.Per i tre il reato ipotizzato dalla Procura di Catania è scambio elettorale politico mafioso (416 ter) in concorso commesso in occasione delle ultime elezioni regionali siciliane. C'è un quarto indagato. Si tratta di un soggetto vicino al clan di Avola."Ringrazio i carabinieri di Siracusa per il lavoro svolto che ci ha permesso di poter arrivare a questo importante risultato", ha esordito il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro parlando con i giornalisti. "Non vi è dubbio che il clan di Avola ha pesato sul risultato elettorale di Pippo Gennuso", ha voluto evidenziare Zuccaro."L'inchiesta è stata condotta tra ottobre e novembre 2017 - ha detto il comandante provinciale dell'arma Luigi Grasso nel corso della conferenza stampa alla Procura di Catania - abbiamo utilizzato intercettazioni e altre attività tecniche anche sui social che ci hanno permesso di documentare il malaffare".Il procuratore aggiunto Carmelo Petralia: "Non voglio entrare nel dettaglio dell'inchiesta perché saranno i protagonisti a fornire i dettagli. Ma abbiamo ancora una volta dimostrato tempestività nelle indagini. E soprattutto abbiamo dimostrato che quell'area della provincia siracusa non è immune dalla criminalità organizzata. Abbiamo documentato l'esistenza di questo accordo tra Gennuso e gli esponenti della cosca e di questa promessa elettorale. E in parte abbiamo provato anche che la promessa è stata mantenuta. In particolare durante un comizio elettorale di ringraziamento per la vittoria elettorale (19 gennaio 2018), ad un certo punto è stato captato il commento di Rubino "ora ci vuonu i soddi" (ora ci vogliono i soldi, ndr)".Tenente Colonello Giovanni Palatini: "È un risultato che arriva grazie alla particolare attenzione che abbiamo dell'area sud della provincia aretusea. Alcune segnalazioni ci hanno fatto carpire che nel corso delle ultime elezioni regionali c'era qualcosa che non andava. E grazie ad una serie di attività documentali abbiamo trovato riscontro ai nostri sospetti. Siamo riusciti a chiudere le indagini in tempi stretti".Capitano Alfano: "Il clan Crapula è in grado di spostare voti perché esprime una forza organica molto forte sia diretta che indiretta. Dare numeri precisi è difficile: abbiamo provato a fare una statistica. Il budget messo a disposizione del clan era di circa 10 mila euro. E ogni voto era pagato circa 50 euro".Pm Alessandro Sorrentino ha spiegato se il lavoro del giornalista Paolo Borrometi ha avuto un ruolo nelle indagini: "A noi è servito l'articolo di Borrometi per avere contezza sulla conoscenza di Gennuso dell'attività criminale e del peso criminale del clan Crapula. L'inchiesta è partita comunque in maniera autonoma rispetto agli articoli".