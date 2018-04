Domani mattina previsto il giuramento.

Dopo un'attesa lunga due mesi, dunque, il sindaco Angelo D'Anna tira fuori dal cilindro il nome dell'ex consigliera comunale, vicina all'area degli ex An ma eletta, nella precedente consiliatura, tra le fila del movimento civico Città Viva. Una scelta per certi versi inaspettata se si considera che lo stesso primo cittadino, dopo la rottura con Piero Mangano, aveva dichiarato di essere intenzionato a sostituire l'ex assessore con una figura di alto profilo, “autorevole e riconosciuta”. A giocare un ruolo decisivo nella scelta del nuovo componente della giunta il segretario politico di Città Viva Fabio Cavallaro, da anni legato da un solido rapporto politico e di amicizia con la Lionti. “Dopo aver fatto alcune considerazioni ho deciso di proporre l'assessorato a Patrizia Lionti – spiega a LiveSiciliaCatania Angelo D'Anna – Avevo anche altri nomi in mente ma in questo momento ho ritenuto questa la scelta più giusta. Patrizia Lionti è legata ad un'area politica ben chiara, ma nella scorsa consiliatura ha rappresentato in aula consiliare il movimento Città Viva. Inoltre contiamo anche sulle sue capacità di dialogo con l'attuale Governo regionale”.ed il segretario di Città Viva Fabio Cavallaro – dichiara Patrizia Lionti – La passione per la politica c'è sempre e Angelo D'Anna e Città Viva rappresentano la scelta da me sposata insieme a Fabio Cavallaro. Ho accettato la proposta – conclude il neo assessore - perché desidero ancora essere utile alla mia città e al progetto politico di questa amministrazione”.