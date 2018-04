In quella via Occhiolino, così è chiamato Sardo nella malavita, aveva creato una fiorente piazza di spaccio. Gli inquirenti della Squadra Mobile stimano un giro d’affari di 100 mila euro al mese. Qualche mese dopo il blitz (chiamato Wink) , Sebastiano Sardo ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Le sue rivelazioni sono finite nel processo abbreviato scaturito dall’inchiesta. La pm Tiziana Laudani lo scorso novembre ha formulato le richieste di pena dopo aver sviscerato n el corso della requisitoria ogni tratto saliente dell'indagine. La Gup Loredana Pezzino ha inflitto pene pesantissime: anche se ha escluso per tutti, tranne che per Sardo, l’aggravante mafiosa. I soldi della piazza di spaccio sarebbero finite - secondo l’accusa - nelle tasche del clan Cappello-Bonaccorsi.Questi ultimi sono fratelli del collaboratore di giustizia, Sebastiano Sardo, condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione. La Gup ha escluso per Francesco Troina, l’autista di Occhiolino, il ruolo di organizzatore della piazza di spaccio: la pena è di 12 anni e 8 mesi. Per gli altri imputati, che hanno optato per il rito abbreviato, la giudice Pezzino ha comminato pene dagli 11 ai 2 anni di carcere.Sebastiano Sardo, 8 anni e 8 mesi, Francesco Boncaldo, 17 anni , 5 mesi e 10 giorni, Salvatore Boncaldo, 11 anni, 9 mesi, Salvatore Giardini, 8 anni, 10 mesi, 20 giorni e 30 mila euro di multa, Salvatore Antonio Giuffrida, 7 anni e 4 mesi, Vincenzo Massimiliano Guardo, 8 anni e 9 mesi, Tano Mirabella, 8 anni, Antonino Nicolosi, 9 anni, 6 mesi e 20 giorni, Giuseppe Romano, 9 anni, 1 mese e 10 giorni, Carmelo Sardo, 16 anni e 8 mesi, Luca Davide Sardo, 17 anni e 4 mesi, Giuseppe Ternullo, 3 anni, 4 mesi e 6 mila euro, Gaetano Torrisi, 2 anni, 4 mesi e 4.800 mila euro, Francesco Troina, 12 anni e 8 mesi, Michele Zanti, 9 anni, 4 mesi e 20 giorni, Sebastiano Zanti, 11 anni, 9 mesi, 10 giorni, Francesco Vincenzo Blanco, 3 anni, 4 mesi e 6 mila euro di multa, Saveria Blanco, 3 anni, 4 mesi e 6 mila euro di multa.Solo dopo la lettura i difensori degli imputati (gli avvocati Maria Caltabiano, Alessandro Vecchio, Salvatore Cannata, Giorgio Antoci, Salvatore Pappalardo, Giovanna Aprile, Giovanni Chiara, Dario Pastore, Giovanni Marano, Enzo Paglia, Rosanna Natoli e Marco Tringali) valuteranno il ricorso in appello.