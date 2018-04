Un rapporto sigillato e suggellato già da parecchi anni. Nelle decine e decine di faldoni del processo Penelope, quello che vede alla sbarra 34 affiliati al clan catanese che rischiano in abbreviato pesanti condanne, si trovano conversazioni captate e anche fotografie da cui emergono le ambizioni criminali di Massimiliano Salvatore Salvo, figlio di Pippo U Caruzzeri che sarebbe riuscito a chiudere rapporti precisi con il clan Bottaro-Attanasio. Nelle intermediazioni mafiose con i siracusani ha avuto un ruolo anche Giovanni Catanzaro, detto U Milanisi.Qui vengono immortalati una serie di incontri (come si vede nella foto in home page) in cui partecipano Massimiliano, Giovanni Catanzaro e altri “picciotti” messi in busta paga dalla cosca. Ad inguaiare ulteriormente U Carruzzeri e company è anche Giuseppe Raffa, che dal 2013 ha vuotato il sacco. Raccontando per filo e per segno ogni dettaglio della partnership tra “Cappello” e “Bottario-Attanasio”.. Le cimici sono quelle della Squadra Mobile di Siracusa che indaga alla fine del 2012 sull’espansione massima del clan Bottaro-Attanasio nella provincia di Siracusa. Con l’aiuto dei catanesi voglio diventare - quasi riuscendoci - i monopolisti dello spaccio di droga.. Ci sono da risolvere anche alcuni problemi creati da alcune prevaricazioni autonome di Pippo Balsamo, altro esponente del clan Cappello, che attraverso i contatti di fornitura di stupefacente con il gruppo di Monte Po, quartiere di Catania, aveva cercato di fare affari a Siracusa. Ma in maniera del tutto autonoma.“Ditemi voialtri che problemi ci sono? ... e con ... con i paesani nostri... con i catanesi, che problemi ci sono? .. “U Caruzzeri chiarisce che la “famiglia è una”. “Voialtri lo sapete il rapporto che c'è con Gianfranco (n.d.r URSO Gianfranco)....( accavallamento vocale) ...p.i ... Alessio (n.d.r ATTANASIO Alessio), ...siamo ... tutta una cosa". E alla fine è chiaro, chi non porta il nome di Massimiliano Salvo non ha potere. “… Qua per dirti che da ... da questo momento in poi chi viene viene ,... e non viene sotto nome di Massimo li puoi allontanare a tutti pari pari…"“Il cento per cento delle discussioni ce li ho io. Giovanni è un uccellino (n.d.r. intende dire una persona che parla tanto)... si... le discussioni le appronto tutte io... è della nostra famiglia anche Giovanni... però in questo momento anche lui... deve parlare anche con me”, spiega nel corso della discussione U Carruzzeri.“Abbiamo tagliato i ponti, anche per tante situazioni dove lui è andato ad infastidire pure a voialtri .... (....) ..... gli abbiamo detto di finirla .... (...) ... di non andare più là .... (....) .... Perché lui decisioni non ne può prendere..!”.Salvo ….certo..va bene a posto...ti interessa COCA?Cianchino .... certo...Salvo: quanto te ne serve?…. ... quanto te ne serve...il FUMO (hashish, ndr) ti interessa di più di questa qua ...Cianchino:….si..certo ... il FUMO è quello che qua va..... ....la COCAINA.....per la prova ci vuole un ragazzo “buono” (in grado - n.d.r.) perché quà non se la tirano ma se la fumano tuttiSalvo :..p.i….e il prodotto buono c’è...