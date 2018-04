Il boss del clan Santapaola di Catania che sta scontando due condanne definitive a 20 anni per mafia ( processo Stella Polare Ghost ) lascia quindi dopo un mese il carcere di Rebibbia dove era finito per aver violato i domiciliari.Aveva provveduto a comunicare lo spostamento a carabinieri e polizia ma non ha atteso il "benestare" dell'autorità giudiziaria. Un'inottemperanza che lo portato dritto dritto in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto le istanze del difensore e ha disposto il trasferimento al domicilio dove sta scontando le condanne. Saro U Rossu è anche uno degli imputati chiave del processo (abbreviato) Carthago 2, ormai alle battute finali.