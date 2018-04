Tra il comico e il surreale, l’autore e regista Fabio Fagone ci regala una spruzzata di speranza: quella cioè che saranno i piccoli a sconfiggere definitivamente la mafia, sfruttando peraltro – e a modo loro – alcuni metodi che hanno segnato la cifra della Cosa Nostra recente. Quali? Basta guardare il corto per scoprirlo: 10 minuti di pura fantasia, dove Fabio Boga, volto Rai di Amore Criminale, è il gigante cattivo che rappresenta il potere dei picciotti e Antonio Spitaleri un colossale colletto bianco privo di umanità. Assieme “mangiano” alla stessa tavola, sciupando quanto di più bello e luminoso c’è in Sicilia, tra inquinamento, sopraffazione e omertà varie.. Teatro delle riprese è l’Etna. Gli attori e le maestranze, poi, sono tutti catanesi. Tra loro la piccola Alice Accola, il grande (ma minoscolo per l’occasione) Gino Astorina e Cristiano Di Stefano. L’aiuto regista è Daniele Gangemi, il direttore della fotografia Alfio D’Agata. Le foto sono di Alessio Mamo, mentre le musiche sono degli Strummula e di Marco Lipera.