Alessandro Massimino (classe 1991), BERTOLO Francesco Bertolo (classe 1978), Marco Sebastiano Viola (classe 1991), tutti ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Sono stati gli uomini della Squadra “Lupi” a sorprenderli in via Alogna mentre, con ruoli interscambiabili di vedetta e pusher, vendevano droga agli acquirenti di turno.Fermati e perquisiti sono stati trovati in possesso di alcune dosi tra cocaina e marijuana nonché di circa 300 euro in contanti, provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.