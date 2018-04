(classe 1977), poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso del servizio rivolto al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel quartiere San Cristoforo i militari sono intervenuti perquisendo l’uomo e la zona dove lo stesso si muoveva con circospezione rinvenendo e sequestrando: 1 busta in cellophane contenente marijuana, per un peso complessivo di circa 30 grammi e 1 bilancino di precisione.L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.