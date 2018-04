E' ordinata dalla Procura di Catania in esecuzione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel 2012 e si riferisce ad un abuso edilizio realizzato nel 2008. L'immobile, per una superficie di 200 metri quadrati circa è ritenuto realizzato in assenza dei prescritti titoli abilitativi all'interno del Parco dell'Etna, zona ad alto pregio naturalistico.Sul posto, a garantire l'ordine pubblico, erano presenti personale della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo Forestale e Polizia Municipale oltre a personale tecnico dell'Enel per la preliminare messa in sicurezza dell'immobile stesso., al fine di rendere effettivo l'ordine impartito dalla sentenza di condanna, che altrimenti rimarrebbe lettera morta. Gli oneri della demolizione coattiva saranno posti a carico dell'autore dell'abuso. La demolizione, che continuerà anche nei prossimi giorni, è effettuata dai mezzi di un'azienda confiscata alla mafia e attualmente gestita tramite amministrazione giudiziaria.