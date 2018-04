Dal primo pomeriggio fino in serata forti raffiche di vento caldo hanno infatti sferzato anche il territorio randazzese, provocando disagi e richiedendo su diversi fronti l’intervento della squadra al comando del capo distaccamento Francesco Saranitri. In contrada Pirao, dove ad intervenire sono stati anche gli uomini del locale corpo forestale, un principio di incendio sterpaglie è stato subito arrestato, evitando così che le fiamme si propagassero, mentre in pieno centro, nell’istituto salesiano, è stato invece necessario mettere in sicurezza i pali di tenuta della rete di cinta del campetto interno piegatisi per le forti raffiche.ma diverse le zone in cui è dovuta intervenire anche la Polizia municipale per regolare il traffico veicolare e consentire le operazioni dei vigili del fuoco impegnati a liberare la carreggiata. In via Bonaventura parte della lamiera di un tetto si è distaccata, andando a finire in strada, mentre in via Ugo Foscolo alcuni rami si sono piegati sull’asfalto. Pompieri e vigili urbani sono stati impegnati anche sulla SS 120, in contrada Montelaguardia, dove alcuni rami sono caduti sui fili della luce mentre altri hanno invaso una corsia. Si concluderanno invece stamattina le operazioni di rimozione di un grosso cespuglio che ieri, in contrada Boccadorzo, è caduto in strada dopo avere abbattuto anche un palo della linea telefonica. Sul posto sono intervenuti anche operai del comune. La corsia è stata transennata e messa in sicurezza.