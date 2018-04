, il fermento militare nel Mediterraneo porta a galla memorie e sensazioni. Come quella dell'essere prossimi a una nuova tragedia mondiale da combattere, stavolta, nel centro del Mediterraneo, con la Sicilia, ca va sans dire, campo di battaglia privilegiato.Lampedusa (finirono, poi, in mare) per qualcuno, torna attuale. La sensazione dell'orlo del baratro, la paura di un bombardamento, di udire le sirene degli attacchi aerei per la generazione figlia di quella che sembrava aver archiviato la guerra una volta per tutte - almeno in Europa - tornò allora con forza. Entrando anche nelle menti di chi allora era bambino che, come chi scrive, sperimentò il timore del conflitto prima e del nucleare poi.nucleare di Chernobyl. Due episodi a distanza di pochissimo tempo insegnarono in un attimo come, ciò che sembrava scongiurato, limitato, confinato in quello che allora veniva definito Terzo Mondo, poteva diventare vera guerra, vera distruzione, vera morte.due potenze che oggi giocano a un pericoloso tira e molla sulla testa del Mediterraneo. E su quella dei siciliani che ospitano l'avamposto americano di Sigonella. Una situazione esplosiva che si ripete dopo trent'anni. Ma che oggi, come allora, fa tirare il fiato a tanti siciliani al centro di un potenziale conflitto mondiale.