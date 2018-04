In particolare, ieri sera alle 22, un equipaggio delle volanti transitando nel quartiere Cibali, precisamente in via Medina, a seguito di un controllo sorprendeva il Gennaro con addosso 4 involucri di marijuana. Nell’estendere la perquisizione presso l’abitazione, veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente composta da alcune dosi di cocaina e da circa 1,5 kg di marijuana. L'intera droga veniva sequestrata unitamente al materiale per il suo confezionamento. L’arrestato, su disposizione del pm di torno è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.È stato arrestato Piero Maurizio Nasca perché deteneva illegalmente un fucile completo di munizionamento, il quale risultava di provenienza furtiva. Nasca è finito in carcere.