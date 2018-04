. “In questi cinque anni – dice Leonardi - con la mia squadra abbiamo lavorato molto, con passione, onestà e voglia di fare. La nostra buona politica si è manifestata in atti e fatti concreti, sotto gli occhi di tutti. Mi piace ricordare che la nostra amministrazione, collaborata dagli uffici, ha intercettato complessivamente finanziamenti per quasi 4 mln di euro di fondi, investiti in molteplici lavori pubblici e servizi. Non è questa - continua - la sede per un dettagliato rendiconto di quanto fatto, ma tengo a sottolineare come l’attenzione dell’amministrazione sia stata massima in tutte le aree di competenza e con un occhio di riguardo al taglio dei costi”.“Sin dal primo giorno abbiamo puntato all’avvio di un dialogo diretto e continuo con il cittadino. In questi cinque anni la Casa comunale è divenuta realmente la “casa” di tutti, luogo di ascolto e di confronto quotidiano e certamente non limitato da rigidi orari di ricevimento. In questo periodo alle facili promesse nelle quali non ci siamo mai riconosciuti, abbiamo preferito l’impegno quotidiano e la costante soddisfazione dell’interesse pubblico, in alcuni casi andando anche oltre il programma elettorale. Il nostro bilancio è molto più che positivo e partendo dalle cose fatte e dai risultati centrati ci presentiamo con lo stesso entusiasmo di cinque anni addietro, con la voglia di completare il complesso lavoro avviato, guidati dai principii di sempre: buona politica, passione, onestà e voglia di fare. Partendo sempre dal piacere di ascoltare la gente!”