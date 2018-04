La Procura di Caltagirone che sta coordinando le indagini ha conferito l’incarico a un medico legale per l’autopsia. Agli accertamenti irripetibili che si sono svolti all’obitorio del cimitero calatino hanno partecipato i due medici legali, nominati come consulenti di parte, dall’avvocato Gaetano Rizzo, che assiste Aurelio Ansaldi e le altre parti offese.Oggi pomeriggio si sono svolti, infatti, i funerali di Graziano. “Quello che è accaduto ha distrutto un’intera famiglia”. È la convinzione comune di tutti a Grammichele. Una comunità ancora scossa. Che non riesce a rispondere ad alcuni interrogativi: ma cosa è successo? Perché Saverio ha colpito i figli? L’inchiesta servirà a capire quale sia stata la scintilla che ha fatto scatenare quella maledetta lite finita nel sangue.