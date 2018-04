Attività sotto la media oggi all'aeroporto Sigonella, che resta però al centro dell'attenzione per il suo ruolo strategico di 'portaerei' nel Mediterraneo in uso a velivoli Usa. Nella base, che è sotto il controllo dell'aviazione militare italiana, lo stato di allerta è rimasto invariato. Ma non lo stato di attenzione esterna dopo l'attacco in Siria.E' noto comunque che nei giorni scorsi aerei spia americani sarebbero decollati dalla base siciliana: sono aerei da ricognizione e intercettazione antisommergibile P-8A 'Poseidon' della Marina Usa recentemente dislocati a Sigonella, dove sono presenti anche aerei spia pilotati da remoto, i droni Global Hawk. (ANSA)