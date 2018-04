E sul podio la Sicilia è stata ancora protagonista con un’associazione di Paternò “mamme in Comune” per le attività sul riuso messe in campo, mentre il comune di Lentini ha ricevuto una particolare Menzione. E così, l’ufficio presieduto dall’ingegnere Salvatore Cocina, anche presidente del Comitato Tecnico- Scientifico del Progetto Comfort è riuscito nella difficile impresa di coordinare ben 153 azioni. “Un grandissimo lavoro che abbiamo voluto premiare – ha commentato Emanuela Rosio, presidente Consiglio direttivo AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale – mettendo insieme cittadini, enti locali e associazioni con una vera e propria chiamata all’azione”.Tra futuri IN sostenibili e scelte IN consapevoli” – un modello che richiede da più appropriate forme di raccolta alla realizzazione di impianti realmente utili e localizzati in maniera sostenibile e un cambiamento culturale del bene pubblico da parte di amministratori ma anche di tutti i singoli cittadini per avviare la Sicilia ad una gestione realmente integrata”.Anche l‘ordine dei giornalisti ha organizzato un incontro per parlare della qualità delle fonti e l’informazione distorta sul tema della Sostenibilità ambientale. Di grande interesse il convegno organizzato dall’ente nazionale energia alternative (ENEA) che ha toccato i temi della Gestione pubblica della sostenibilità energetica ed ambientale e in contemporanea si discusso anche di emergenze: Alluvioni, Siccità e Desertificazione in Sicilia. Di Soluzioni Tecnologiche Innovative per la Valorizzazione degli Scarti degli Agrumi si è parlato in mattinata nell’ambito del Progetto SOCRATE.. “Il sistema agroalimentare deve essere ripensato secondo i canoni dell’economia circolare – ha detto – partendo dall’agricoltura per realizzare alimenti sostenibili ed utilizzare scarti e sottoprodotti per generare nuovi alimenti, prodotti nutraceutici, alimenti animali ed energia. Così facendo aumenta la sostenibilità economica, ambientale e sociale generando nuovo reddito e occupazione anche in Sicilia”., è stato un incubatore di progetti, proposte, momenti di confronto e scambio. “Vogliamo contribuire a far crescere la Sicilia– hanno commentato il presidente di Progetto Comfort, Salvatore Peci e il direttore marketing Giusy Giacone – perché non è solo la terra baciata dal sole ma anche rappresentata dai imprenditori che con grandi sacrifici portano avanti le loro aziende. In questi anni abbiamo fidelizzato aziende dei settori della gestione rifiuti, ambiente, sostenibilità, bioedilizia”.A Catania, sono 4 le aziende sponsor: Ecoplast, Catanzaro Costruzioni, Tekra ed Ecogest. “Ma sono tantissime altre le aziende nei due piani in cui si sviluppa il Salone che hanno portato in città novità assolute – ha sottolineato Giusy Giacone –Montalbano Recycling, per esempio, specializzata in energie rinnovabili, ha perfino portato un gruppo di imprenditori norvegesi; mentre l’azienda Guidetti, per la prima volta in Sicilia, ha chiuso un contratto importante”.