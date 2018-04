Domenica 15 aprile alle 19.30, il candidato sindaco Vincenzo Magra, architetto e professore universitario, presenterà il progetto “Mascalucia per tutti”, inaugurando il comitato elettorale via Etnea, 113. “L’invito – ha sottolineato Magra – è ovviamente esteso a tutti i cittadini e a chiunque sia curioso di conoscere il nostro progetto per il paese. Le idee e le visioni che descriveremo nel programma, redatto con il contributo di tutti i componenti del tessuto connettivo di Mascalucia, dagli amministratori ai semplici cittadini, stanno riscuotendo consenso in maniera trasversale. Lo dimostra – conclude il candidato sindaco – il nome di una delle liste che sostengono la mia candidatura, ovvero “Un obiettivo comune”, a testimonianza del carattere esclusivamente civico del mio percorso: “Mascalucia per tutti” non è un mero slogan ma un impegno concreto nei confronti della cittadinanza nel suo insieme”. Con la “Mascalucia per tutti” di Vincenzo Magra la campagna elettorale in vista delle elezioni del 10 giugno entra nel vivo.