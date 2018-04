L'uomo, detenuto dal novembre dello scorso anno con le accuse di associazione mafiosa ed estorsione, ha lasciato il carcere di Taranto. Il gip, nonostante il parere contrario del pubblico ministero, ha accolto l'istanza di revoca o sostituzione della misura di massimo rigore presentata dal legale Michele Pansera, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari. Come evidenziato dalla difesa, il lungo lasso di tempo intercorso tra la data d'accertamento del reato, il 2013, e quella della richiesta della misura, il 2017, e l'allontanamento dell'indagato, da circa un anno, dal territorio in cui sarebbero stati commessi i reati, deporrebbero per la cessazione delle esigenze cautelari. Restano comunque gravi per il gip gli indizi di colpevolezza a carico di Antonio Monforte.L'indagato, oltre ad essere stato più volte intercettato nel corso dell'attività investigativa a discutere di problematiche dell'associazione, è stato anche sorpreso nel 2013 all'interno della stalla di Vico Costanzo a Giarre, di proprietà di Pietro Carmelo Olivieri, reggente del clan dopo la scomparsa del boss Paolo Brunetto, nel corso di un summit convocato per discutere e risolvere alcune tensioni esplose tra affiliati. L'indagato è anche accusato di aver costretto un allevatore a cedergli un pascolo di proprietà, avvalendosi della forza intimidatrice di Paolo Brunetto, intervenuto in favore di Monforte.