La Squadra Mobile, dopo una serrata indagine coordinata dalla Procura di Catania, ha fermato i due presunti responsabili. George Mustafa, 31 anni, romeno e Francesco Barbera, 47 anni, sono accusati di tentato omicidio aggravato e lesioni personali. Due giorni fa il Gip ha convalidato il fermo per entrambi gli indagati.Le Volanti e la Squadra Mobile sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa e di alcune persone rimaste ferite. Il primo romeno è stato trasportato al Cannizzaro: ferite da arma da taglio alla mano e alla gamba guaribili in 10 giorni. Invece il secondo romeno è stato ricoverato al Garibaldi. Profonda la ferita al torace: la prognosi infatti è riservata.Le indagini hanno portato a chiudere il cerchio sui due fermati. I due uomini aggrediti inoltre erano l'attuale compagno e il fratello di una donna, con la quale uno degli aggressori aveva in passato avuto un relazione sentimentale.