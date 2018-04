Lo ha detto sugli scenari internazionali in Siria l'ambasciatore delle Federazione Russa in Italia, Serghei Razov, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del decimo Business forum italo-russo a Catania.a margine del decimo Business forum italo-russo a Catania. "Preferenze? No, questo sicuramente no - ha aggiunto rispondendo a una domanda dei giornalisti -. Questi sono affari interni italiani che al momento riguardano il presidente della Repubblica che deve fare le scelte".