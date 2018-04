in un’abitazione in zona centrale, hanno trovato un’arma, pistola calibro 6,35 con 26 cartucce, la cui detenzione non era stata denunciata all’Autorità di P.S. e, per tale motivo, l’arma è stata sequestrata e il proprietario indagato in stato di libertà per il reato di omessa denuncia.Nei giorni scorsi, personale del commissariato Borgo-Ognina e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale con la collaborazione della Guardia di Finanza, nell’ambito del piano d’azione “Modello Trinacria” finalizzato alla prevenzione e il contrasto della criminalità, ha effettuato controlli straordinari nei quartieri di Barriera, Borgo e Picanello. In particolare, sono state controllate 24 persone e 619 veicoli, inoltre sono state elevate numerose sanzioni al Codice della Strada, provvedendo, in certi casi, al sequestro del veicolo per mancanza della necessaria copertura assicurativa.E’ stata effettuata anche un’attività di controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive e obblighi di polizia e, a tal riguardo, sono state controllate 34 persone sottoposte per vari reati alla misura cautelare degli arresti o della detenzione domiciliare.Inoltre, allo scopo di contrastare il dilagante fenomeno dell’evasione fiscale, è stata verificata la corretta emissione dello scontrino fiscale in numerosi esercizi commerciali e, in taluni casi, è stata riscontrata la vendita di merce senza che il commerciante abbia regolarmente emesso lo scontrino, in questi casi è stata contestata la relativa violazione amministrativa e, in caso di reiterazione, si procederà alla sospensione dell’attività commerciale.