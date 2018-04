. La donna alla guida della Fiat Panda è andata a sbattete contro il lato sinistro di un autobus che viaggiava in direzione opposta. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Cannizzaro, mentre il passeggero che era con lei è stato soccorso da un'ambulanza. A quanto pare per nessuno dei due la prognosi è riservata. Diversi i problemi alla viabilità. Sul luogo del sinistro i carabinieri di Piedimonte Etneo.(foto di repertorio)