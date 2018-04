. Ma gli è andata male perché la polizia lo ha arrestato ed inoltre ha recuperato la cocaina di cui aveva cercato di disfarsi durante l'inseguimento. Giovanni Papa, 45 anni, è finito in manette con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Il pacchetto di plastica recuperato conteneva 103 grammi circa di cocaina, che sono stati sequestrati. Nelle mani della polizia anche il contante trovato in tasta a Papa, ritenuto dagli investigatori guadagno della droga. L'inseguimento si è concluso vicino casa dell'indagato, dove attenderà in regime di arresti domiciliari il giudizio per direttissima.