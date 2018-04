, Carlo Caputo, nel corso di una cerimonia alle “Ciminiere” di Catania, alla quale hanno preso parte il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti, Salvo Cocina, insieme ai sindaci di quei comuni della Sicilia che si sono distinti con i migliori risultati in fatto di raccolta differenziata.di raccolta. Siamo stati il primo Comune in provincia di Catania a interrompere il sistema delle proroghe del servizio rifiuti, proroghe dietro le quali c’è spesso superficialità, insipienza o anche peggio. Abbiamo appaltato la gara settennale vinta da un ottimo partner, la Balestieri Appalti, che è riuscita a fare decollare la nostra differenziata. A questo si aggiunge la nostra perseveranza: l’amministrazione deve crederci, perché i cittadini sono abbastanza pigri nell’apprendere queste nuove pratiche virtuose e quindi bisogna lavorare molto guardando il bene comune e tralasciando le lamentele.ai miei cittadini di avere risparmi della Tari tra il 25 e il 30% sulle utenze domestiche. Differenziare quindi non significa solo essere virtuosi contribuendo al rispetto dell’ambiente, ma conviene anche al portafogli, perché i cittadini riescono veramente a pagare meno tasse. Per il futuro sono fiducioso perché la Sicilia ha finalmente un Presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha preso a cuore la questione e la gestione dei rifiuti e questo non potrà che aiutarci a superare le tante criticità del settore».e, nella fattispecie, al primo cittadino Alfio Vincenzo Russo in occasione della cerimonia di Premiazione Regionale dei Comuni virtuosi nella raccolta Differenziata, tenutasi nell’ambito del 10° Salone Internazionale dell’Ambiente Progetto Comfort ospitato nel Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania alla presenza anche del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Salvatore Cocina e del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il Comune di Zafferana Etnea è stato premiato tra quelli siciliani più virtuosi nella raccolta differenziata che sfiora l’80% come confermato da una recente classifica stilata dagli organi preposti.senso civico –ha sottolineato con soddisfazione il Sindaco Russo- esaltando l’impegno nel rispetto delle regole e dell’ambiente. Per una realtà di quasi 10.000 abitanti come la nostra –ha aggiunto il primo cittadino di Zafferana Etnea- è un grandissimo risultato che miriamo ad incentivare sino a raggiungere l’obiettivo “rifiuti zero”. Il percorso virtuoso dell’attuale Amministrazione Comunale zafferanese è stato condotto, in questi ultimi anni, con attenzione e perspicacia. Gli strabilianti risultati ottenuti nella raccolta differenziata sono sotto gli occhi di tutti e certificati, una volta di più, dalla significativa percentuale del 77,12% registrata nell’ultimo quadrimestre che pone Zafferana sui gradini più alti di questa importantissima classifica.(Foto Gaetano Russo)