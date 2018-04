Nessun reintegro dei 4 milioni di euro di fondi da parte del governo regionale. Al contrario la stagione dei tagli prosegue inesorabile con una costante riduzione delle risorse. Si tratterebbe ora di 2 milioni di euro in meno per il 2018 sui 4 inizialmente annunciati. Rimane grave dunque la situazione economica finanziaria dell’ente il cui futuro era già stato messo a dura prova dal primo taglio applicato dal governo regionale nel bilancio provvisorio triennale. Quest’ultimo provvedimento aveva già provocato l’interruzione degli allestimenti delle opere e dei balletti in attesa che il governo Musumeci reintegrasse le risorse previste. Reintegro che evidentemente non ci sarà, almeno per il momento. Le risorse complessive destinate all’ente solo per il 2018 scendono ora a quota 11 milioni sui 13,4 milioni invece necessari per la sopravvivenza dell’ente lirico.E le ripercussioni potrebbero essere gravissime anche per i dipendenti che rischiano di ritrovarsi senza stipendi a fine mese. E profondamente scossi sono i segretari aziendali di sigla del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uil-Com, Ugl-Spettacolo, Fials Libersind che dichiarano:Riteniamo tale decisione deludente ed incomprensibile visto che non sarà possibile proseguire le attività istituzionali lirico-sinfoniche con le risorse destinate. Avevamo sperato che si fosse finalmente chiusa la lunga stagione dei continui tagli regionali, prendiamo atto che così non è ed anzi dobbiamo subire la mortificazione di assistere alla chiusura del teatro, assai più umiliante per un ente virtuoso che fortunatamente non è caratterizzato da scandalose posizioni debitorie comuni invece in altre realtà”.Pertanto i segretari chiedono,e al suo governo che saranno ricordati come coloro che hanno chiuso il Teatro Massimo Bellini di Catania. Addolora constatare che in questa nostra Sicilia lavorare per la cultura non paga e come scrisse lo scrittore, saggista e commediografo Karl Kraus "Quando il sole della cultura è basso, i nani hanno l'aspetto di giganti", concludono.Proprio nella giornata di ieri il governatore Nello Musumeci in visita a Catania aveva illustrato le difficoltà del governo regionale nel garantire le necessarie coperture finanziarie.