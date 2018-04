quest’oggi dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci durante l’incontro avvenuto nella sede di Confindustria a Catania. Al centro del confronto - che ha visto la partecipazione - oltre a quella dal presidente vicario Antonello Biriaco e del presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro di imprenditori e industriali, non potevano che esserci i temi della crescita e dello sviluppo. Argomenti spinosi che Catania come al sud richiedono risposte immediate. “Non è un problema di risorse: le abbiamo. E neppure di strategie. È un problema invece di mancata applicazione di un apparato regolamentare” – ha detto Musumeci rispondendo alle tante problematiche illustrate da Biriaco e Catanzaro.più emblematico risultato di una crisi che da qualche anno non ha lasciato scampo alle imprese. “Concepita come cittadella dell’industria, 200 ettari di terreni utilizzabili e dove si sono insediate oltre 250 imprese con 10 mila addetti versa oggi nel degrado e sconta oggi la pesantezza assenza di un intervento pubblico pianificato“, ha affermato Biriaco. E poi c’è il caso Irsap, (istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive), ente che avrebbe dovuto garantire un' amministrazione più snella ed efficace delle aree industriali, è da considerarsi purtroppo fallimentare”, ha continuato Biriaco.che non c’è più ed esito di una norma incerta e carente. L’Irsap è oggi solo uno stipendificio che non ha prodotto nulla. Di fronte a questo bisogna chiedersi se serve applicare la legge o cambiarla”. Ed proprio sulla necessità di avviare un percorso di cambiamento che il presidente Musumeci si è soffermato senza troppe ipocrisie.consenso acquistato, quello si costruisce per giorno. Non mi ricandiderò fra cinque anni. Il mio obiettivo quando mi sono insediato era quello di iniziare le riforme. Io posso limitarmi a proporle, ma queste devono essere approvate dal parlamento. E ho capito che la stagione delle riforme in Sicilia non la vuole nessuno”, chiosa. Chiaro il riferimento al mancato appoggio della maggioranza in parlamento. “Questa legge elettorale – ha aggiunto - non permette ad un presidente di avere una maggioranza stabile. Trovo muro ogni qual volta si tenta di metter in campo riformate finalizzate a ridurre gli sprechi o a cancellare enti inutili, che costano solo denaro pubblico. Io non mi lascerò piangere o condizionare da nessuno, sono disposto a chiudere le riforme e ad andare a casa”, ha precisato.pensare che questa sia una terra irredimibile, ma ho il dovere di essere ottimista. Mi trovo ogni giorno di fronte a dei muri. I poteri della conservazione si trovano uniti di fronte al cambiamento. Se siamo l’ultima regione d’Italia e fra le ultime di Europa è evidente che quanto fatto finora ha avuto esiti devastanti. Gli imprenditori sono il tessuto produttivo, sono coloro che hanno il coraggio di affrontare una pressione fiscale che poche altre regioni di Europa conoscono. Sono accanto a loro e agli imprenditori che ogni giorno il coraggio di andare in azienda. Nessuno qui ha la bacchetta magica, conosco miei limiti. Datemi atto della mia onestà intellettuale e autotomia. Ho scelto di voler governare qui. Il mio dovere è perseguire il giusto, mettendoci la faccia”.trova ad affrontare dopo anni di gestione spensierate. “Quando parlo di riforme guardo alle fasce povere e alle imprese. Purtroppo fino a oggi si è considerato il denaro pubblico come una fonte di ricchezza. Ecco perché abbiamo 45 mila persone che lavorano da precari e 13 mila dipendenti che vivono col denaro pubblico, perché prima alla Regione si poteva entrare con una semplice telefonata o un biglietto”. E mette sul piatto qualche cifra: “Attualmente 820 milioni di euro servono solo per il personale. La Regione è indebitata per oltre 8 miliardi. Lavorando al bilancio ci siamo accorti per esempio che solo in Sicilia abbiamo oltre 12 mila disabili gravissimi per i quali servono 220 milioni. Anche se a me sembrano un po’ troppi. Lavoreremo anche per sciogliere tali dubbi. Ma intanto queste somme da destinare riducono la possibilità di investire negli altri settori”.previste dal decreto resto al sud “che sono un’opportunità – ha ribadito Musumeci - . In altre parte di Europa hanno dato ottimi risultati, in Italia non è successo perché è mancato un intervento del governo”.obiettivo sarebbe ottenere la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi, è un sogno per una comunità che ha pagato a caro prezzo un sistema sbagliato. Voglio lavorare per consegnare nelle mani del prossimo governatore una terra normale. E mi batterò fianco a fianco delle organizzazioni di categoria. Non basta essere liberi ma anche essere efficiente e io voglio misurare la mia efficienza attraverso il vostro giudizio. Sono disposto a incontrarvi periodicamente per confrontarci su quanto fatto”.