Sequestro di droga a San Leone: un arresto

Sono stati gli uomini della Squadra “Lupi” ieri sera a fare irruzione in quell’appartamento di Via Sardegna luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 2 confezioni in cellophane termosaldate e 5 involucri sottovuoto, contenenti complessivamente 545 grammi di cocaina e quasi due kg di marijuana, nonché una somma in contanti equivalente a 820 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un catanese di 62 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.