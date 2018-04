Ritrovati tre proiettili della seconda guerra mondiale

. Destinati a chissà quale obiettivo e invece rimasti inesplosi tra i tanti colpi della Seconda Guerra Mondiale. La storia ce li ha riconsegnati solo in questi giorni. Per caso. Tre proiettili di artiglieria testimoni di un passato che spesso ritorna a galla. A ritrovarli i proprietari di due terreni situati uno in contrada Tripodanello l’altro in contrada Lete. Lunedì mattina la scoperta del primo proiettile calibro cinquanta di fabbricazione italiana. Mentre a sole ventiquattro ore di distanza il rinvenimento degli altri due, stavolta calibro trentasette, uno di fattura italiana l’altro tedesca. Allertati, sono subito giunti sul posto i militari della stazione locale, ma necessario in entrambi i casi è stato l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale di Catania che, dopo avere messo in sicurezza le zone, hanno fatto brillare i proiettili all’interno di una cava di Bronte.