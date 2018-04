Le sue dimissioni sono arrivate ieri sera a conclusione di un’agguerrita assemblea degli iscritti chiamata a votare un documento che nei fatti apre all’alleanza con Emiliano Abramo per le comunali di giugno. Il documento della discordia, presentato da Pippo Castelli, passa con 11 sì, 6 no e 3 astensioni. Così Mangano e il coordinamento provinciale (dimissionario) vanno sotto. La spaccatura andata in scena ieri, in verità, era nell’aria da settimane. La sinistra etnea, infatti, aveva subito non poche lacerazioni in vista del banco di prova di giugno dividendosi almeno in tre tronconi sul futuro dell’area che aveva marciato compatta alle regionali a sostegno di Fava, ma che si era divisa alle Politiche tra Liberi e Uguali e Potere al Popolo.viste le spaccature tra chi intendeva sposare il progetto “civico” di Abramo e chi, alla luce della trasversalità emergente nella compagine che fa riferimento al presidente della comunità di Sant’Egidio, riteneva opportuno presentare una lista che riproducesse il perimetro dei Cento Passi. Un’altra proposta in campo c’era e non si sa quanto possa ritenersi tramontata dopo il voto di ieri: le primarie per individuare il candidato sindaco. Ma la semi apertura di Claudio Fava ad Abramo emersa dall’assemblea dei Cento Passi sabato scorso ha evidentemente spinto sull’acceleratore così da provocare un terremoto politico in Mdp. I giochi sono fatti? Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Del resto, non sono poche le incognite politiche e i nodi da affrontare. In primo luogo il sostegno di Rosario Crocetta e dei megafonisti alla compagine di Abramo che potrebbe provocare più di un mal di pancia in area Cento Passi.