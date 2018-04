la carta dei vini e dei grandi oli. Diventa, quindi, fondamentale differenziare le tipologie di pani da abbinare ai cibi proposti. Da qui, l'esigenza di fare chiarezza in materia con un appuntamento che si terrà lunedì 16 aprile alle 15.30 nella sede di Etna Food Academy, in piazza Ogninella a Catania.così organizzato un corso di aggiornamento sul pane e lievitati nella ristorazione. Si parlerà di farine, impasti e carta dei pani. Il pane, infatti, gioca da sempre un ruolo fondamentale nella tradizione mediterranea. E, adesso, sta diventando sempre più importante la collaborazione tra chef e panettiere, migliorando così il servizio nei confronti della clientela. Ospiti dell'incontro saranno i maestri Fabio Mollica e Vito La Magna, esperti panificatori del panorama siciliano, che si cimenteranno con una proposta formativa per cuochi e ristoratori, oltre che panificatori.