Evade dai domiciliari e finisce in manette

La Polizia di Stato, nella nottata odierna, ha arrestato in ordine al reato di evasione, Zuccarà Maurizio (classe 1972). Nello specifico alle ore 01:00 circa, personale dipendente delle Volanti ha fermato un uomo il quale risultava essere sottoposto agli arresti domiciliari. Il soggetto identificato per Zuccarà Maurizio, è stato arrestato e, informato il P.M. di turno, ha subito disposto che l’arrestato venisse trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, che si terrà domani.