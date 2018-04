Nella cordata entrerebbero anche molte forze che, in un primo momento, sembravano essere pronte a sostenere Emiliano Abramo.Secondo quanto risulta a LiveSicilia, alcuni militanti starebbero pensando a una cordata con Abramo che veda, come candidato sindaco, appunto, Notarbartolo, che si è sganciato dal Pd in tempi non sospetti e negli ultimi anni ha condotto un'opposizione serrata a Enzo Bianco.Niccolò Notarbartolo è in fase di riflessione - contattato da LiveSicilia conferma di essere stato informato della scelta da alcuni militanti di Cento Passi - mai ha nascosto la propria simpatia per Abramo e nei prossimi giorni, sicuramente, sarà avviata un'interlocuzione.