GIARRE - Il 13 e 14 Aprile il Cine Teatro Garibaldi di Giarre in collaborazione con Archidrama e Primamusica ospiterà lo spettacolo ‘A night with Queen’; il format innovativo è composto da una parte di prosa che si alterna in un ritmo incalzante con il live musicale, il tutto per rivivere la storia della band che ha lasciato un segno indelebile nella musica del XX secolo: i Queen.Sul palco quattro giovani attori e cinque musicisti componenti la tribute band catanese dei Queen: i Liar (band che ha ottenuto il riconoscimento dal fan club italiano della band inglese).Lo spettacolo scritto da Salvo lo Verde, bassista dei Liar e fan dei Queen, ha un’impronta fresca e si pone a metà tra lo spettacolo teatrale e il concerto musicale.L’innovativa messa in scena, ideata dalla brillante regia di Alfio Zappalá, coinvolge lo spettatore in un avvincente viaggio che ripercorre gli anni che consacrarono la band inglese al pubblico mondiale.Non mancheranno degli emozionanti colpi di scena orchestrati da un lavoro certosino di luci e scenotecnica.Lo spettacolo trae la sua forza dall’incontro (mai scontro) di due mondi, quello teatrale e quello musicale, in un climax di suggestioni ed emozioni.