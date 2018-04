i di produzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. I militari operanti, perquisendo l’abitazione nella disponibilità del terzetto, ubicata in Via Ruggero II d’Altavilla a Pedara, hanno rinvenuto all’interno di una stanza una serra con 80 piante di canapa indiana - aventi una altezza media di cm. 60 - 4 grammi della medesima sostanza nonché dei sistemi di areazione, illuminazione e prodotti chimici per la coltivazione della sostanza. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.