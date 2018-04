Forse unico. L’associazione Mediterraneo ha inaugurato al lido The Original Cucaracha del viale Kennedy la stagione sportiva 2018. Istruttori e professionisti hanno fatto assaporare l’adrenalina delle onde. “Pratichiamo degli sport che sono a contatto con il mare e non inquinano - spiega Roberto Torrisi, istruttore di windsurf - Sono sport che sfruttano il vento e le onde”. Gli sport sono il il kayak, il windsurf, la barca a vela e lo stand up paddling (Sup).“È uno sport che si pratica - aggiunge - o quando c’è il mare mosso e quindi delle onde che permettono di surfare, oppure in modalità race durante le gare o addirittura come passeggiata - conclude Christian - e quindi a livello paesaggistico per osservare quella che è la natura”. Una passeggiata sulle onde per nutrirsi della bellezza del vulcano che osserva il mare. Uno sport senza limiti di età. “Dai più piccoli al più grandi”, afferma Christian.