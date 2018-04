Lo comunicano il segretario generale della Filcams Cgil di Catania, Davide Foti, e Concetta La Rosa della segreteria provinciale, che parlano di "procedura di licenziamento collettivo che nasce da un esclusivo conflitto di natura economica tra Arnas e Russotti e non invece da un problema di esubero di personale, che invece risulta tutto utile e indispensabile al servizio".loro spalle i mancati accordi economici fra aziende. Fra l’altro l’Arnas ha appena concluso le procedure di una “gara ponte” che dovrebbe poi portare a quella CUC (Centro Unico Committenza) della Sicilia, che ha visto la Russotti partecipare con una offerta che poco si discosta dalla precedente, e che prevede anche servizi aggiuntivi. Rimaniamo sgomenti di fronte a tale decisione, oltre a non capirne le ragioni. Più volte Arnas e Russotti hanno ripetutamente smentito le ragioni esposte dall’altro. Anche questa volta la Filcams Cgil di Catania scenderà in campo a tutela e difesa dell’occupazione proclamando una prima giornata di sciopero".