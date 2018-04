di lesioni personali aggravate. L’uomo, nei pressi dell’abitazione della madre, ubicata in Viale Bummacaro, al termine di una lite scaturita da dispute sull’eredità della casa di famiglia, ha accoltellato al volto il fratello - cl.1971 - il quale, trasportato all’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania è stato riscontrato affetto da “ferita da taglio regione periauricolare sinistra” guaribile in 30 giorni. Il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione è stato sequestrato mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.