di Riposto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e ricettazione. Il giovane è stato bloccato la scorsa notte in Via Stabilimenti a Santa Venerina, al termine di un inseguimento durante il quale poneva in atto pericolose manovre elusive, a bordo di un autocarro “Iveco Daily”, rubato a Mascali il 4 marzo scorso, sul quale trasportava un escavatore “JCB modello 8040ZTS” il quale, a seguito di breve attività investigativa, risultava essere stato asportato poco prima all’interno di un cantiere edile ubicato a Zafferana Etnea. I mezzi sono stati restituiti agli aventi diritto mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.