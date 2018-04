. “La polizia esiste da 166 anni - ha detto a LiveSicilia il Questore Alberto Francini - è sempre in mezzo alla gente e si rinnova. Devo dire che Catania - ha aggiunto - è una realtà molto impegnativa per noi sotto tanti punti di vista”. La lotta al crimine organizzato è uno dei profili dove l’impegno profuso dalla polizia è ai massimi livelli. “In questo settore abbiamo avuto - ha spiegato Francini - insieme alla Procura dei successi enormi”. Ma non si può dimenticare il fenomeno transnazionale legato agli sbarchi. E l’attenzione investigativa è puntata ai trafficanti di esseri umani. “Negli ultimi anni la Questura di Catania è impegnata a contrastare le organizzazioni che lucrano su questo movimento epocale di esseri umani”, ha argomentato.Servono per il Questore misure normative nuove. “Lo spaccio di droga oggi è punito ancora con una legislazione a mio avviso antiquata che risale al 1975 quando il fenomeno era completamente diverso, il tossicodipendente e il piccolo spacciatore erano la stessa persona. Oggi - ha evidenziato - lo spacciatore è un pericoloso criminale”.“Catania mi ricorda Napoli, quindi mi sembra di stare a casa”, ha commentato. “Certo con una dimensione diversa, un po’ più piccola, ma l’ambiente è lo stesso, con le sue luci, tantissime, e anche con qualche ombra”, ha detto.“La sicurezza non si fa senza il contributo della gente, sia per la sicurezza quotidiana, che contro i reati predatori e le grandi organizzazioni criminali. La gente è la prima sentinella della legalità e della sicurezza sul territorio”.Premiati anche gli alunni delle scuole che hanno partecipato ad un concorso nazionale sulla legalità.