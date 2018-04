Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri di Santa Teresa di Riva, che hanno condotto l'attività investigativa. Proprio nel piccolo comune marinaro, infatti, sarebbero stati commessi i reati nell'agosto dello scorso anno. Vittima il parroco del paese. Lo stesso sacerdote si era recato, subito dopo l'episodio, a denunciare tutto ai militari dell'Arma. Secondo la ricostruzione degli investigatori Scarpato, venditore ambulante, avrebbe raggiunto la vittima in parrocchia, chiedendogli di cambiare in tagli più piccoli alcune banconote. Solo dopo aver provveduto, e quando ormai il 39enne si era dileguato, il parroco si è accorto che il denaro era palesemente falso. A quel punto non gli è rimasto che denunciare l'uomo, di cui però non conosceva l'identità. I militari hanno subito acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per dare un volto al truffatore. Contemporaneamente sono stati sentiti alcuni abitanti che avevano visto quel giorno il venditore ambulante. E' stato così possibile risalire all'identità dell'indagato, in quel periodo sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo, accusato quindi anche del reato di evasione, è stato rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi.