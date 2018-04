CATANIA - Humanitas Centro Catanese di Oncologia aderisce e partecipa anche quest’anno all’Open Week, la settimana di prevenzione al femminile promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA). Sabato 21 aprile, dalle ore 9 alle ore 12, sarà possibile effettuare le seguenti visite specialistiche presso il Day Hospital di HCCO nella sede di Via Vittorio Emanuele Dabormida n.64 a Catania:- Visita ginecologica (dedicata a donne di età compresa tra i 30 ed i 60 anni)- Visita senologica (dedicata a donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni)- Visita endocrinologica (tiroide)Se il medico referente, in occasione della visita senologica ed endocrinologica, lo riterrà opportuno, sarà incluso anche l’esame ecografico.La settimana di prevenzione “Open Week” si pone l’obiettivo di promuovere l’informazione ed i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Dal 16 al 22 aprile, negli oltre 180 ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale aderenti all’iniziativa sono previsti visite, consulti, esami strumentali, eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di quindici aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. Per effettuare la prenotazione delle visite specialistiche in Humanitas Centro Catanese di Oncologia, comporre lo 0957339000, digitando il tasto 4 e specificando che si desidera prenotare una visita “Bollino Rosa”.