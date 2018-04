di quanto fatto, cercando anche di tracciare una strada per il prossimo sindaco, affinché faccia del decentramento una risorsa anziché una potenzialità posteggiata, "come avvenuto fino a oggi", afferma. L'assenza di dotazione economica, di capacità decisionale per quanto riguarda le piccole problematiche, da una parte, e di seguito alle mozioni e interrogazione, da parte dell'amministrazione dall'altra, avrebbero fatto delle sei municipalità cittadine, secondo l'esponente politico, un ente inutile e costoso. Dall'altra parte, poi, la distanza dell'amministrazione avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione.tranne per i meeting a numero chiuso nel centro di quartiere. Il decentramento, ancora una volta - aggiunge - è rimasto lettera morta. Non posso dire che in Consiglio non siano venuti esponenti della Giunta o dello staff del primo cittadino - precisa - ma non è valso a nulla, neanche a ottenere risposte a semplici domande come lo spostamento di un cassonetto".dotazione organica ai quartieri, ma anche l'invio di dipendenti comunali per potenziare i servizi. "In cinque anni - continua - quasi nessuna delle richieste della popolazione tramite il consiglio di quartiere è stata presa in considerazione". Per questo, il consigliere si rivolge ai candidati sindaco che, tra due mesi circa si troveranno a fare le stesse promesse, a dare le stesse rassicurazioni. "Bisogna attuare l decentramento - afferma - non solo per dare risposte alla cittadinanza, rendendo produttivo il ruolo dei consiglieri, e per attuare piccole forme di manutenzione e di welfare necessarie nelle periferie come quelle di Catania. Abbiamo cercato di ottenere risposte e oggi, che il sindaco si ricandida, faccio la stessa domanda, che rivolgo anche agli altri: che farà del decentramento? Le periferie riempiono i programmi - aggiunge - ma occorre che si prendano impegni che vadano oltre le parole".. A partire da quello viario, con un viale Mario Rapisardi, tra le vie principali del quartiere, perennemente congestionata, costellata di incivili del posteggio e di venditori ambulanti regolarmente abusivi. "Da cinque anni non è cambiato nulla - dice il consigliere - tranne l'asfalto, di cui siamo contenti, ma la questione non ha avuto neanche un passaggio in consiglio per verificare la miglior viabilità alternativa. Insomma, molte scelte non si comprendono - incalza - come quella del senso unico in via Sauro, nonostante sia stato approvato dal consiglio della circoscrizione il ripristino del doppio senso. Che ruolo abbiamo noi qui? Chi decide e secondo quale criteri?"Nel quartiere, in via Ameglio, è presente un'Isola ecologica mai entrata in funzione e, oggi, letteralmente devastata e smantellata. "Dai documenti e dalle parole dell'assessore D’agata - continua - avevamo capito che l’idea era quella di utilizzare i soldi della Tari per recuperare l’isola ecologica. Che al momento non solo non è stata ristrutturata ma la cui situazione è peggiorata. Eppure, bastava mettere un palo della luce o una telecamera. Ad esempio, sui cassonetti in via Ameglio, è stato più efficace un articolo di giornale che le richieste ufficiali regolarmente protocollate"."Il verde viene gestito senza una programmazione - afferma ancora, Gli interventi sono effettuati a macchia di leopardo e anche in questo caso ci si chiede quali siano i criteri di scelta. Così come per le manutenzioni, marciapiedi e buche nelle strade. Io faccio parte dell’opposizione - sottolinea Neri - forse per questo le mie richieste non hanno seguito, ma la questione rimane: si sceglie in base a chi fa le segnalazioni?".. "Abbiamo richiesto alcuni interventi da parte dei vigili urbani - aggiunge - ma spesso i numeri della polizia locale non consentono di intervenire. Anche in questo caso, occorre che il prossimo sindaco faccia qualcosa. Insomma - tuona Neri - credo che il modo migliore per rilanciare seriamente i quartieri sia quello di scollegare l’azione dal “favore” politico, dalla “cortesia”. Occorre stilare un elenco di priorità per ogni municipalità al quale dovrà attenersi chiunque sia a guidare il Palazzo. Perché qui, nelle municiaplità, il colore politico è quello che si vede meno - conclude: i cittadini infuriati vedono solo rosso e pensano che la responsabilità sia in capo a noi. Così non è, ed è bene che la gente lo sappia".