Un imprenditore – sotto estorsione – che in precedenza aveva pagato, costretto dal clan Ercolano – Santapaola, grazie all'intermediazione di un “amico buono”: il boss Ignazio Barbagallo, oggi pentito. Per gli uomini del clan, però, è arrivato il rinvio a giudizio, firmato dal giudice Rosa Alba Recupido.Per portare a termine il piano, le minacce arrivavano attraverso Nicolò Squillaci e Ignazio Barbagallo, “entrambi – scrivono gli inquirenti – affiliati alla famiglia mafiosa Santapaola – Ercolano”. Avrebbe avuto un ruolo determinante anche Santo Tomasello, accusato di minacciare la mancata restituzione di un bob cat Caterpillar che era stato rubato: il prezzo da pagare era di 20mila euro per la famiglia mafiosa di Enna e 5mila euro dovevano essere consegnati agli Squillaci-Martiddina.All'interno degli gruppo mafioso, Santo Tomasello chiede di avere l'intera somma, assicurando che poi avrebbe fatto i conti con BarbagalloSanto Tomasello e Ignazio Barbagallo sono imputati per aver bloccato con la propria auto la strada all'imprenditore sotto estorsione, dicendo che “l'amicizia era finita” e che se non avesse pagato sarebbe stato infilato dentro una pila di copertoni e bruciato vivo.non aveva più la protezione “dell'amico buono”, cioè Ignazio Barbagallo. Questa “protezione” costava 10mila euro per gli “amici di Mascalucia”. Con questi soldi, sarebbe stata perdonata anche la denuncia dell'imprenditore contro i mafiosi, da quel momento “gli avvocati e le guardie – ammoniva Casesa – dovevano stare fuori dai loro discorsi.Adesso, per loro, si sono riaperte le porte del Tribunale.