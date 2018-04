La notte scorsa, attorno alle ore 23:40, alla Sala Operativa della Questura, su linea d’emergenza, è giunta la richiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva di una violenta aggressione da parte del convivente, nel quartiere San Giorgio. Sul posto, alcuni agenti hanno contattato la donna che, a causa delle violenze fisiche subite dal convivente, era in visibile stato di shock e dolorante per le lesioni subite.e che, dopo averle strappato i vestiti, è stata colpita con calci e pugni, procurandole numerose contusioni, ematomi, la frattura di una falange del dito e un trauma cervicale. Per tali lesioni si è reso necessario richiedere l’intervento del 118, per il successivo trasferimento in ospedale.L’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze e immediatamente arrestato.