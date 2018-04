Durante un’attività di verifica nei confronti dei passeggeri di un volo diretto a Malta, il 32enne ha esibito una carta di identità italiana, un permesso di soggiorno ed un titolo di viaggio per stranieri in corso di validità.I poliziotti si sono insospettiti riguardo alla genuinità di tali documenti ed hanno effettuato ulteriori controlli, potendo evincere così che la loro l’intuizione era fondata in quanto i documenti non corrispondevano agli originali trattandosi di una totale contraffazione.Il passeggero, messo alle strette dagli evidenti fatti ha ammesso le sue vere generalità.per lo svolgimento immediato del rito per “direttissima”, al termine del quale, l’Autorità Giudiziaria, ha disposto la carcerazione presso la casa circondariale di Piazza Lanza.