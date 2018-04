Collaborazione tra Università e la onlus Mani Amiche

CATANIA - Continua l’azione di collaborazione intrapresa fra la onlus catanese Mani Amiche e l’Università di Catania in favore della ricerca per la lotta contro i tumori. Infatti quest’anno Mani Amiche, schierandosi a fianco delle donne, specificatamente ha deciso di supportare la ricerca condotta dalla Prof.ssa Rosaria Acquaviva, del Dipartimento di Scienze del Farmaco e Presidente del Corso di Laurea in Scienze farmaceutiche applicate, incentrata sui meccanismi di protezione delle sostanze naturali verso le patologie tumorali ed in particolare contro il cancro della mammella. A tergo di un incontro dove il presidente di Mani Amiche Salvo Pulvirenti ha siglato il protocollo di intesa con l’Università di Catania, è stata consegnata una targa al Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Prof.ssa Rosaria Acquaviva e al Capo Dipartimento della Facoltà di Scienza del Farmaco Prof. Giovanni Puglisi. “Ci auguriamo - ha detto il presidente Pulvirenti - che questo nostro ulteriore contributo possa portare ai risultati auspicati in favore del progresso e del bene dell’umanità.”Nella foto da sin.: Pulvirenti, Acquaviva, Puglisi.