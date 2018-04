ACIREALE – L'impatto nel cuore del quartiere Fiandaca non ha lasciato scampo a un'anziana signora. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16, come ha ricostruito Meridionews, si tratterebbe di un incidente autonomo. La macchina sarebbe andata a sbattere contro un muretto nella corsia opposta rispetto a quella che stava percorrendo.Inutili i soccorsi per l'anziana donna che viaggiava seduta sul lato passeggero. Nell'automobile, insieme a lei, le due figlie, delle quali una era alla guida, che sono state trasportate al pronto soccorso dalle ambulanze del 118. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente.