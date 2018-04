per Paternò in direzione Catania. Vittima una donna di Biancavilla. Secondo una primissima ricostruzione si sarebbe trattato di uno schianto frontale fra due auto. Il sinistro avrebbe coinvolto anche un giovane rimasto ferito. Uno di loro è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.Per consentire le operazioni di soccorso – come ha reso noto l’Anas - la strada statale SS284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 44,500, nel territorio comunale di Paternò, in provincia di Catania. Sul posto sono presenti il personale dell’Anas e della Polizia stradale per agevolare l’intervento dell’elisoccorso e la gestione della viabilità con deviazioni segnalate in loco.